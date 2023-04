Cuadrado alza la voce: “Troppi episodi contro, non è un caso”

Cuadrado alza la voce: “Troppi episodi contro di noi, non è un caso”Il colombiano dopo il pari a Bologna: “Fallo chiarissimo prima del loro gol, se non c’è il monitor per andare a rivederlo rovina tutto il lavoro che noi facciamo in campo. Ma la nostra forza è andare contro tutto” » continua a leggere su […]