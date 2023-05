Due turni di stop per Pinamonti: salterà la sfida del Sassuolo con la Lazio

Due turni di stop per Pinamonti: salterà la sfida del Sassuolo con la LazioL’attaccante emiliano non giocherà anche il derby interno con il Bologna. Squalificati per la gara dell’Olimpico anche Romagnoli e Maxime Lopez » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT