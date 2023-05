Frosinone in A, il pagellone: Boloca rivelazione da 9. Per Grosso (9), il capolavoro della carriera

Da applausi l'italo-romeno pescato in Serie D, il re delle promozioni Lucioni e il capocannoniere Mulattieri. Il tecnico raccoglie i frutti di un lavoro prezioso iniziato due anni fa » continua a leggere su GAZZETTA.IT