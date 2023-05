Giuseppe Conte e Matteo Renzi, due ex premier in rotta di collisione

Come il giorno e la notte, coltivano un odio antico, che affonda in radici ormai inestirpabili e prosegue cazzotto dopo cazzotto. Conte: Renzi pensa solo a curare i suoi affari. Renzi: mi deve aver scambiato per qualcuno dei suoi colleghi » continua a leggere su CORRIERE.IT ADVERTISEMENT