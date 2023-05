Il Napoli delle meraviglie non splende più: segnali da non ignorare

Il Napoli delle meraviglie non splende più: segnali da non ignorareIl pari con la Salernitana rimanda la festa scudetto, ma fa parte di un momento non facile per gli azzurri: un calo è fisiologico e non preoccupa, ma Spalletti può sfruttarlo per migliorare in futuro » continua a leggere su GAZZETTA.IT