Inter, Gosens può esserci il 16 col Milan. Niente ritiro per la trasferta di VeronaDomani o mercoledì il tedesco si sottoporrà a una risonanza magnetica, ma la radiografia fatta ieri ha escluso lesioni ossee e la necessità di un intervento alla spalla destra. Robin dovrà portare un tutore 7-10 giorni: nel frattempo lavorerà per non […]