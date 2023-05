Primo maggio, polemiche per le bandiere Usa, Nato e Ue bruciate a Torino

Nadia Conticelli, capigruppo Pd in Consiglio comunale a Torino: "Il Primo Maggio è la festa dei lavoratori e delle lavoratrici, una giornata di lotta per i diritti, non il palcoscenico antagonista"