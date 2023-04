Volata Champions, sei squadre in 6 punti: il calendario del rush finale

Volata Champions, sei squadre in 6 punti: il calendario del rush finaleLa Lazio rallenta e l’Inter si rilancia, mentre Milan, Roma e Juventus non riescono a prendere il largo. Anche l’Atalanta torna a farsi sotto in una classifica cortissima con sei squadre in altrettanti punti. » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT