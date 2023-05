Genoa, match point per la A con l’Ascoli. Il Bari deve solo vincere e sperare

Restano due posti: il Genoa ha un match point. Ecco le combinazioni per la AI rossoblù potrebbero festeggiare battendo l’Ascoli, il Bari ha ancora speranze per la promozione diretta ed è favorito per il 3° posto, il migliore nella griglia playoff. Sudtirol, Parma e Cagliari in lotta per il 4° posto. Poi è bagarre… » continua […]