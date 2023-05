ADVERTISEMENT

Una partita seguita da circa 100 tifosi che non hanno mai smesso di incitare la squadra durante i 120 minuti di gioco. Infatti la partita terminata sul punteggio di 1 a 1 dopo i tempi regolamentari, si è protratta nei supplementari, ma sempre con lo stesso punteggio e pertanto, come dicevamo, in virtù del miglior piazzamento in classifica al termine del campionato, l’Asd Torre Melissa, meritatamente guadagna la seconda categoria, per la gioia dei giocatori, della tifoseria e della stessa Amministrazione Comunale che ha supportato la squadra durante tutto il campionato e che era presente sugli spalti con lo stesso Sindaco, Raffaele Falbo nella giornata di ieri, culminata poicon la tradizionale sfilata per le vie della città. Una partita sportivamente corretta, anche se intensa, che non ha cambiato risultato grazie anche al muro retto dai due portieri delle rispettive squadre che così hanno contribuito a fissare il punteggio sul risultato di 1 a 1. Al termine, grida di gioia, sfilata per le vie della città e la promessa che nei prossimi giorni sarà celebrata la promozione con una manifestazione pubblica.