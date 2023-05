ADVERTISEMENT

Punto approvato nella seduta consiliare del 23 aprile dove è stata approvata la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i comuni di Cirò e Belvedere Spinello nella persona della dottoressa Rubino, approvata all’unanimità . Altro punto importante il deliberatodell’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 1-07 2023/30-06-2026 con approvazione schema di convenzione direttive in merito all’espletamento della gara, esposto da Natalino Figoli dell’ufficio finanziario, affidata alla banca BPER , punto a cui la minoranza si è astenuta. La nuova segretaria comunale ha detto il sindaco Mario Sculco- prenderà da qui a breve servizio, dopo la metà di maggio dovuto a tutti i vari passaggi burocratici quindi avremo a Cirò una nuova segretaria che dovrà affrontare temi importanti, mentre l’attuale consiglio è stato preseduto da un’altra segretaria supplente in sostituzione, fino a quando arriverà la nuova titolare. Seduta lampo quella del 23 aprile per la presenza di soli due punti all’odg.