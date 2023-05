Una grande standing ovation per l’incredibile performance del M^ Alessandro Silvestro; direttore musicale ed arrangiatore dell’evento il giovane e talentuoso M^ Damiano Morise che, insieme al direttore artistico M^ Francesco Drago hanno dato vita ad una vera e propria realtà musicale per la famiglia degli ottoni.

“CentOttoni”, dice il direttore, non è una formazione numerica ma un ampia formazione di una famiglia strumentale. Iniziata per gioco nel 2022 quando, da un semplice post sui social, invitando le associazioni a presenziare in un raduno musicale per dare vita ad un video musicale che poi, tra l’altro è risultato vincitore del secondo premio al contest organizzato dal Ministero delle infrastrutture.

La seconda edizione ha visto l’accostamento di una masterclass di tromba del M^ Alessandro Silvestro, considerato il maestro dei maestri, un ‘icona della tromba, dal curriculum stellare. L’idea, dice il M^ Drago, era quella di dare la possibilità a tanti strumentisti grandi e piccoli di suonare insieme a Maestri affermati , di rientrare in un progetto nel quale anche il più piccolo possa sentirsi grande…

Hanno partecipato alunni dalla Campania, Sicilia e Calabria.







Gli alunni effettivi della masterclass del 22 Aprile 2023

Salvo Cucchetti

Francesco Grano

Giuseppe Blefari

Alessia Morrone

Michele Leto

Emanuel Martino

Gaetano D’Auria

Francescopio Sandulli

Claudio Bisogno

Emanuele Iozzino

Gera di Cavallo

Agli alunni effettivi, il giorno 23 Aprile si sono aggiunti altri giovani musicisti per suonare insieme al Maestro ed accompagnarlo nell’esibizione finale.

Tra i brani scelti, abbiamo avuto il piacere di ascoltare per la prima volta, una rivisitazione della Carmen realizzata proprio dal Maestro Silvestro , e adattata per brass dal Maestro Morise.

“Dedico questa mia esibizione a Ciró Marina una bellissima cittadina, agli organizzatori per l’accoglienza e la cura del dettaglio e a tutti i miei allievi per aver reso questa master interessante, coinvolgente e ricca soprattutto di contenuti musicali” è così che il grande Maestro ringrazia a suon di note con il brano conosciutissimo “Per un pugno di dollari”.

Ricordiamo che il Maestro è Endorsen Stomvi e ValmusicPro, cioè un artista a tutti gli effetti di un marchio strumentale che ovviamente sponsorizza e che ha caratterizzato l’intera masterclass, oltre ovviamente ad essere docente della classe di tromba del conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno ed attuale Prima tromba dell’orchestra filarmonica della Calabria.

L’entusiasmo è stato veramente tanto, un pubblico attento e soprattutto numeroso.

A presentare la serata è stata la giovane e bella Mariagiusi Bevilacqua, invitando il pubblico alla III edizione prevista per Aprile 2024.

Il tutto reso possibile dall’associazione musicale Adiemus Ensemble e il comune di Ciró Marina.