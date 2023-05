La scuola senza voti, la risposta dei ragazzi: “Studiamo lo stesso ma zero drammi. Noi ragazzi siamo più di un numero”

ADVERTISEMENT Simone Bertani del Morgagni di Roma: “Con i giudizi mi applicavo per rendere orgogliosi i miei genitori. Ora lo faccio per me stesso. E con i prof c’è un rapporto di fiducia “ » continua a leggere su REPUBBLICA.IT