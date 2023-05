Milan-Inter da record, è già esaurito: l’incasso Champions supererà i 10 milioni

Milan-Inter da record, è già esaurito: l’incasso Champions supererà i 10 milioniPolverizzata la dotazione degli oltre 74 mila tagliandi messi in vendita per la gara di andata: è scontato che pure per il ritorno non si arriverà alla fase della vendita libera dei tagliandi » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT