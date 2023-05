Milano capitale della droga: 40 arresti, il boss Bartolo Bruzzaniti gestiva lo spaccio acquistando dai broker internazionali Imperiale e Carbone

Cocaina, hashish e ketamina in arrivo dall'Olanda venivano stoccate nei magazzini di Gerenzano, in provincia di Varese. Serviva poi per rifornire altre cosche in Italia e in particolare a Milano, come quelle capeggiate dai boss Flachi e Fasano » continua a leggere su REPUBBLICA.IT