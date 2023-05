Monza, Carlos Augusto “super”! Col gol allo Spezia diventa il miglior difensore per Fanta Media del campionato

Monza, Carlos Augusto "super"! Col gol allo Spezia diventa il miglior difensore per Fanta Media del campionatoSesto gol stagionale per il laterale mancino che mette la freccia e sorpassa Posch come difensore dalla più alta Fanta Media dell'attuale Serie A » continua a leggere su GAZZETTA.IT