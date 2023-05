Cairo: “Sanabria straordinario. E mancano ancora 5 partite…”

Cairo: “Sanabria straordinario. E mancano ancora 5 partite…”Il presidente del Torino loda il suo bomber, per la prima volta in doppia cifra in Serie A: “Non si deve fermare, ha delle qualità incredibili” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT