Corsa Champions, sei squadre in 6 punti. Nel prossimo turno solo scontri diretti

Corsa Champions, sei squadre in 6 punti. Nel prossimo turno solo scontri direttiSe lo scudetto sta per essere assegnato al Napoli, i risultati del turno infrasettimanale non danno grandi indizi sulla corsa Champions: Lazio, Juventus e Inter vincono e rientrano tra le prime quattro, l’Atalanta resta in scia, mentre Roma e Milan rallentano » continua a […]