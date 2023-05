Furia Mou: “Chiffi il peggior arbitro mai incontrato. In campo avevo un microfono, per proteggermi…”

Il tecnico giallorosso senza freni: “Giocatori stanchissimi, non abbiamo la rosa per stare dove stiamo. Ci hanno messo l’orgoglio, sarò con loro fino all’ultimo minuto di questa stagione. Arbitro scarso, ma la società non ha la forza che hanno altri club per dire non vogliamo certi arbitri o forse non ha la voglia…”

