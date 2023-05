Inter: contro la Roma tornano Bastoni, Barella e Lukaku, può rifiatare Acerbi

Inter: contro la Roma tornano titolari Bastoni, Barella e Lukaku, può rifiatare AcerbiCorrea in vantaggio su Lautaro e Dzeko per affiancare il belga, leggero affaticamento muscolare per D’Ambrosio che per adesso però non preoccupa » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT