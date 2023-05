Il libro “L’altalena vuota”, ultimo lavoro di Vincenzo Barbatano, è stato presentato nella sala della delegazione comunale di Torre Melissa, alla presenza di un numeroso pubblico attento al significato e al messaggio che attraverso la lettura di alcuni brani dello stesso scritto, lette dall’assessore alla cultura della città, Maria Pia Masino ha trasmesso il significato e l’intento dell’autore che “parla di un dolore che diventa speranza e la speranza dono per gli altri”. Un piccolo libro che racconta di storie dove si intrecciano gioie, speranza e amore. Sensazioni che attraverso la narrazione delle singole dolorose esperienze di Simone, Giovanni, Raffaele, Nicola, che hanno combattuto, come l’autore scrive, “contro il mostro” del tumore, invitano tutti ad “esserci”. Bambini che hanno combattuto contro una malattia che li ha colpiti e con loro le loro famiglie, portandosi via tutti i loro sogni. Esperienze che spingono Vincenzo Barbano a scrivere degli incontri con i genitori di questi “piccoli eroi”, come li definisce, invitando tutti a riflettere sull’isolamento e il dolore da questi vissuti, chiedendo appunto di essere presenti al loro fianco fattivamente e non solo a parole o attraverso un like su Facebook.. In questo libricino Vincenzo ha voluto “dare voce a tutti coloro che non hanno voce, a coloro che ogni giorno lottano in silenzio tra l’indifferenza della gente che gli passa accanto e non si accorge di quell’altalena vuota che nonostante non ci sia vento continua a dondolare incessantemente”, come lo stesso ci dichiara. A condurre la presentazione del libro, Ada Cosco, portavoce dell’Avo, Associazione volontari ospedalieri di Crotone che ha di volta in volta invitato i ad intervenire, il pediatra di Crotone, Martino Barretta, l’oculista Domenico Richichi e Antonio Lidonnici, dell’associazione Rurale Calabrese che hanno sottolineato e ringraziato Barbano “per quello che fai e l’impegno che dai nel sociale per i bambini”. E’ intervenuto anche il Sindaco, Raffaele Falbo, reduce dall’avere testimoniato del successo, in concomitanza, della Asd Torre Melissa che ha vinto i play off e quindi accede al campionato di 2 Categoria. Un intervento che naturalmente è servito per rafforzare e confermare l’impegno dell’Amministrazione comunale che sempre più vuole dare sostegno ai bisogni della comunità e che per l’occasione ha donato ad uno dei bimbi, che hanno superato e vinto la battaglia contro “il mostro”, Francesco, un pallone firmato da tutti i giocatori del Crotone. Infine i ringraziamenti a quanti hanno reso possibile la realizzazione del libro, da parte di Barbano che permetterà, con la vendita di sostenere alcuni iniziative solidali, come quella dei soci della Clown terapia di Crotone nella quale egli stesso ricopre il ruolo di “Batman”. “All’inizio sognavo da solo ma poi con il passare del tempo quel sogno è diventato di tanti” ha infine detto soddisfatto Barbatano.







ADVERTISEMENT