L'Atalanta rischia, ma vince ancora: 3-2 allo Spezia e resta in corsa per la ChampionsVantaggio ligure con Gyasi, poi le reti di De Roon, Zappacosta e Muriel ribaltano tutto. Bourabia la riapre, ma non basta. Brividi finali con la traversa di Verde