Quattro mesi dopo, finalmente Dzeko! Sarà l’arma in più per la volata finale?

In campionato aveva esultato l’ultima volta il 4 gennaio a San Siro contro il Napoli (119 giorni fa), poi il gol in finale di Supercoppa italiana (18 gennaio) e il lungo digiuno. In questo finale di stagione Inzaghi lo reputa prezioso e lui vuole guadagnarsi il rinnovo

