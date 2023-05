Almanacco di oggi venerdì 5 maggio: la morte di Napoleone e la creazione del profumo più famoso del mondo

Nel 1821 morì l'imperatore, forse per avvelenamento o per il cancro o per le dure condizioni di prigionia. Nel 1921 Coco diede vita a Chanel N° 5