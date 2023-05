Share on Twitter

Grazie alla preparazione e alla professionalità degli operatori di Polizia la città Pitagorica è una città più vivibile e sicura, numerosissime sono state le operazioni svolte degne di nota, tra le quali:







Squadra Mobile 14 aprile, sottoposizione a divieto di avvicinamento cittadino Crotonese 54 anni per violenza sessuale nei confronti della nipote;

Ufficio Volanti 18 Aprile, sequestrato mini-market della droga in via Libertà, diverse dosi di marijuana, hashish, cocaina e eroina;

Squadra Mobile 18 Aprile, sbarco migranti del 14 Aprile, individuati e messi in carcere due scafisti Egiziani;

Squadra Mobile 19 Aprile, arresti domiciliari e braccialetto elettronico per un cittadino Crotonese 41 anni per maltrattamenti in famiglia stalking e percosse;

Squadra Mobile 22 Aprile, in carcere extracomunitario per violenza sessuale ai danni di una minore di anni 9;

Squadra Mobile 24 Aprile, arrestate tre persone Crotonesi 54, 19 e 16 anni per possesso di 2 KG di Cocaina, pistola calibro 9 funzionante e contanti;

Squadra Mobile 26 Aprile, sbarco 161 migranti del 19 Aprile, fermati tre presunti scafisti Egiziani;

Squadra Mobile 28 Aprile, arresto del quinto e ultimo presunto scafista del naufragio della strage di Cutro.

Inoltre Squadra Volanti e Polizia Stradale in un servizio e dedizione a 360 gradi su qualsiasi problematica, hanno permesso alla Volante di zona di salvare due cuccioli abbandonati in un canale di scolo e poco tempo prima, alla Polizia Stradale di salvare 8 cuccioli e altri due cani adulti di cui una gravida, abbandonati sul ciglio della SS 106, che in entrambi i casi avrebbero trovato sicura morte, oltretutto prevenendo eventuali seri rischi di incolumità di centinaia di utenti.

Oggi questa ORGANIZZAZIONE SINDACALE esprime parole di elogio al signor Questore per l’organizzazione dei servizi, ai dirigenti dei rispettivi uffici che coordinano gli uomini sul territorio e a tutti i colleghi intervenuti ed è certa che il signor Questore quale autorità di pubblica sicurezza e massimo referente della Polizia di Stato nella provincia, esprimerà presto un giusto riconoscimento per l’operato di questi poliziotti, che per la professionalità e la fermezza dimostrata meritano certamente di essere premiati.