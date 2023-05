De Laurentiis: “Champions? Quest’anno fermati dagli arbitri. D’altronde l’Uefa…”

De Laurentiis: “Champions? Quest’anno fermati dagli arbitri. D’altronde l’Uefa…”Il patron ai microfoni della rete americana Cbs ha parlato degli obiettivi: “Ora vogliamo vincere in Europa sperando che non ci ostacolino come è successo quest’anno” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT