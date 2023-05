I fratelli Porzio: “Questa squadra come il nostro Posillipo, è un modello”

I fratelli Porzio: “Questa squadra come il nostro Posillipo, è un modello”Specialisti in scudetti (con la pallanuoto ne hanno vinti 25) e super tifosi: “Spalletti come De Crescenzo, ha dato identità alla squadra. Vincere a Napoli è più bello perché è più difficile” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT