Locri, certificati medici falsi in cambio di soldi e favori: 90 indagati e 11 misure cautelari per medici, avvocati e pubblici ufficiali

Gli attestati servivano a evitare udienze da parte di imputati di gravi reati, ad accedere a benefici assistenziali non dovuti o ad ottenere rimborsi assicurativi non spettanti. Le accuse sono di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e falsità ideologica » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT