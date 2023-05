Vaticano, abusi sessuali, il Papa: “Abbiamo guardato dall’altra parte, minata la credibilità della Chiesa”

Francesco riceve la pontificia commissione per la tutela dei minori e ricorda la svolta dello scandalo di Boston. Le coperture dei vescovi, i traumi che durano una vita. "Ma non siamo rimasti in silenzio o inattivi"