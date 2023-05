Allegri: “In attacco non ho deciso chi gioca, ma non contano solo i titolari…”

Allegri: “In attacco non ho deciso chi gioca, ma non contano solo i titolari…”Il tecnico bianconero: “È tornato Kean, Milik e Vlahovic stanno bene, e con una partita ogni quattro giorni in quest’ultimo mese di stagione…” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT