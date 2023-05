Anche Steven Zhang a Roma per sostenere l’Inter nel match di oggi contro Mou

Anche Steven Zhang a Roma per sostenere l’Inter nel match di oggi contro MouIl numero uno nerazzurro, presente anche a Empoli e in diverse altre trasferte quest’anno, è atteso nel primo pomeriggio per stare vicino alla squadra, impegnata nella corsa al quarto posto » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT