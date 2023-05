Il Santo come d’uso viene portato nelle scuole della cittadina per benedire i bambini. Giorno 3 Maggio l’Asilo nido scuola dell’infanzia “Il Bosco Incantato” ha accolto con i tradizionali canti, dolci e balli il Santo. Ai bambini, felici e festosi , è stato spiegata la storia del Santo, ci racconta la Dirigente, perchè è intento della nostra scuola portare avanti e far conoscere alle nuove generazioni quelli che sono le tradizioni del nostro paese. La Dirigente ringrazia Padre Thomas per la possibilità di avere San Cataldo nella scuola e fa i complimenti alle maestre per il modo in cui hanno preparato i bambini. San Cataldo veglia su tutti noi.







ADVERTISEMENT