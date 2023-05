Festa per re Carlo III a Genova, la città più British d’Italia: “Applaudiamo un re amico dell’ecologia e della sostenibilità”

Oltre un centinaio di persone si sono riunite nella chiesa anglicana del Santo Spirito, per seguire la cerimonia trasmessa in diretta dalla Westminster Abbey. Vetrine addobbate e anche un gelato speciale per l’evento nello stesso giorno in cui la squadra “inglese” della città,… » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT