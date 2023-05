Inzaghi ha un dubbio per la squadra anti Milan: Calhanoglu favorito su Brozovic

Inzaghi ha un dubbio per la squadra anti Milan: Calhanoglu favorito su BrozovicLe condizioni di Bastoni non preoccupano: il centrale sarà al suo posto insieme a Darmian e ad Acerbi. In attacco Dzeko e Lautaro con Lukaku pronto ad entrare. Skriniar ha iniziato ad allenarsi in palestra dopo l’operazione » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT