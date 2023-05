Napoli, la festa continua: Osimhen segna al secondo rigore, Fiorentina battuta

Napoli, Osimhen sbaglia il primo ma non il secondo rigore: con la Fiorentina è 1-0I campioni d’Italia tornano al successo in casa in una giornata di grande festa: giìol decisivo del nigeriano, che sbaglia il primo penalty ma non il secondo » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT