Per Barbara la felicità è avere due mamme. L’utopia di una famiglia che prima non c’era

Rory Capelli ed Eugenia Romanelli si raccontano in "Nata con noi". "La cosa più difficile sono i suoi perché: a volte siamo noi le prime a non capire come mai non andiamo giù a qualcuno"