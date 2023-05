Almanacco di oggi, lunedì 8 maggio: la capitolazione della Germania nazista

Nel quartier generale sovietico di Karlshorst, il feldmaresciallo Wilhelm Keitel firma la resa definitiva. La guerra in Europa è finita. Da quel giorno, in vari Paesi, l’8 maggio si festeggia come il “V-E Day” » continua a leggere su REPUBBLICA.IT ADVERTISEMENT