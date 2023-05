Colpo Juve in casa dell’Atalanta: con Iling e Vlahovic vola al secondo posto

Prima rete in Serie A per l'ex Chelsea, raddoppio nel finale del serbo, oggetto di cori razzisti. I bianconeri scavalcano la Lazio