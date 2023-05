Guardiola avvisa il Real: “Haaland? Se ce l’hai, lo sfrutti… Siamo qui per vincere”

ADVERTISEMENTGuardiola avvisa il Real: “Haaland? Se ce l’hai, lo sfrutti… Siamo qui per vincere”Il tecnico citizens alla vigilia della semifinale del Bernabeu: “Il passato è passato. L’anno scorso abbiamo fatto tutto il possibile e non è bastato, siamo qui per riprovarci. E non parlatemi di rivincita” » continua a leggere su GAZZETTA.IT