Inter verso l’euroderby: D’Ambrosio torna in gruppo. Gosens migliora

Inter verso l’euroderby: D’Ambrosio torna in gruppo. Gosens miglioraIl difensore, non convocato per la trasferta a Roma, sta meglio dopo l’affaticamento muscolare; progressi anche per l’ex Atalanta: la spalla gli dà meno fastidio. Asllani e Bellanova a vedere la Primavera » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT