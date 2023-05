Makelele: “Pogba super, ma non sta bene e ha bisogno di aiuto”

L'ex mediano di Real e Chelsea, invitato ai Laureus World Sports Awards: "Se non sei tranquillo fuori dal campo, è complicato rendere al massimo. Paul ha bisogno di una stagione al top per tornare se stesso"