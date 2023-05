Osimhen ringrazia Weah: “È stato per me una fonte di ispirazione, nel calcio e nella vita”

ADVERTISEMENTOsimhen ringrazia Weah: “E’ stato per me una fonte di ispirazione, nel calcio e nella vita”“Mentre crescevo – ha scritto l’attaccante neo campione d’Italia sui social -, ho sempre ammirato i grandi successi di tante leggende africane e Sua Eccellenza Mr George è una di loro, icona nel mondo del calcio e leader per il […]