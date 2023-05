A Catania è arrivata la terza sconfitta, seppur di misura, per gli squali biancazzurri, al cospetto di una squadra, Muri Antichi, che doveva vincere per forza per mantenersi in corsa per il quarto posto playoff. Crotone, invece, è scesa in acqua con la consapevolezza di dover affrontare una partita intensa non è riuscita sin da subito a concretizzare pensieri in azioni. Sintomatica la percentuale uomo più dei ragazzi pitagorici a fine secondo tempo: 1 su 11.

Il primo parziale si chiude con il vantaggio minimo dei padroni di casa, pitagorici che riescono a ribaltarla a metà gara. Il terzo tempo come capita spesso è decisivo: 5-2 per i catanesi che scavano un solco anche di tre reti di vantaggio. Arriva pronta la reazione, che porta i ragazzi di Arcuri ad un minuto dalla fine sull’otto pari. A 5” dalla fine con anche il portiere di casa in attacco per cercare la vittoria, a decidere l’incontro è l’attaccante mancino catanese che trova un grandissimo gol che chiude definitivamente i giochi.

“Di buono – commenta il presidente, Vincenzo Arcuri – c’è il fatto di aver giocato una partita intensa, molto fisica, combattuta. Insomma quello che cercavamo da questa gara e vorremo nella prossima. Due impegni che ci consentano al meglio di preparare i playoff. I Muri Antichi hanno complessivamente meritato, sono stati sempre in vantaggio e avevano decisamente più voglia e necessità di vincere questa partita. Un piccolo passo indietro nella prestazione complessiva e di squadra dobbiamo oggettivamente registrarlo. Ma credo che oggi la differenza, seppur minima, l’abbiano fatta approccio e motivazioni differenti. Complimenti ai Muri Antichi Catania”.







Ottimo weekend invece per formazioni young, entrambe vittoriose nei rispettivi impegni. L’Under 14 è riuscita a imporsi con il risultato di 12-6 sui pari età del Cosenza nuoto, mentre l’Under 18 è stata corsara a Potenza, imponendosi per 11-9.

GIORGINI OTTICA MURI ANTICHI-AUDITORE CROTONE 9-8

GIORGINI OTTICA MURI ANTICHI: Nicolosi, Maggiulli, Impellizzeri, Nifosì 2, Schilirò 2, Lanto, Marangolo 2, Reina, Fiorito 2, Belfiore, Muscuso, Basile 1, Vittoria. All. Scebba.

AUDITORE CROTONE: Amatruda 1, Abela, Zovko 2, Cusmano, Tkac, Giacoppo M. 4, Giacoppo E., Ursino 1, Candigliotta, Fusto, Caliogna, Palermo. All. Arcuri.

Arbitro: Visconti.

Note. Parziali: 1-0, 0-2, 5-2, 3-4.