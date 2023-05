Pd, l’addio di Cottarelli: “Schlein ha provato a farmi cambiare idea, non escludo altre occasioni per tornare in politica”

A Genova per una lezione in Università, il senatore eletto con i dem è tornato sul suo annuncio di dimissioni dal Senato. "Se passerò al Terzo Polo? Avessi voluto farlo avrei semplicemente cambiato gruppo parlamentare"