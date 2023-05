Pereyra e Masina regalano i tre punti all’Udinese: la Samp retrocede in Serie B

Pereyra e Masina regalano i tre punti all’Udinese: la Samp retrocede in Serie BTutto nel primo tempo per la squadra di Sottil: ospiti volitivi nella ripresa, ma il punteggio non cambia con Stankovic che alla fine abbraccia uno a uno i suoi giocatori » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT