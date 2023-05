Stankovic: “Samp, il giorno più triste. Ma risaliremo, più forti di prima”

Stankovic: "Samp, il giorno più triste. Ma risaliremo, più forti di prima"Il tecnico blucerchiato: "Stiamo tutti male però abbiamo dato tutto. So che ogni doriano questo giorno non lo vuole accettare. Con dignità abbiamo lottato, in campo noi e loro in tribuna che ci sono sempre stati vicino"