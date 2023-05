Uccisa a 16 anni per difendere la madre, Paola Piras a Tefta: “Non sentirti in colpa, vivi per il figlio sopravvissuto”

La mamma di Mirko Farci, morto a 19 anni per difenderla dall’ex compagno, scrive alla donna di Torremaggiore: “Non ascoltare le accuse altrui” ADVERTISEMENT » continua a leggere su REPUBBLICA.IT