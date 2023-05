Adani e l’euroderby: “Milan pronto, ma se gioca Leao. Inter più forte: Inzaghi non può fallire”

L'ex difensore: "Nerazzurri nel loro momento migliore, non può esserci un Milan più forte se manca Rafa. Avrei più paura di Lukaku che di Dzeko. Per i rossoneri determinante Bennacer" » continua a leggere su GAZZETTA.IT