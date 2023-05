Da Panatta a Castrogiovanni, i big con i bambini per “Un campione per amico”

ADVERTISEMENTDa Panatta a Castrogiovanni, i big con i bambini per “Un campione per amico”Presentata a Roma la manifestazione che vede coinvolti anche Graziani e Lucchetta per promuovere lo sport tra i più giovani. Si parte domani da Grosseto » continua a leggere su GAZZETTA.IT