E il Burj Khalifa diventa rossonero. L’iniziativa del Milan per l’Euroderby

E il Burj Khalifa diventa rossonero. L’iniziativa del Milan per l’EuroderbyIl grattacielo più alto del mondo è stato tinto con i colori dei rossoneri per la campagna ““A light that never fades” » continua a leggere su GAZZETTA.IT ADVERTISEMENT